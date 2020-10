Federalberghi fa il punto, in programma le due giornate regionali del turismo

Si terranno lunedì 12 e martedì 13 ottobre, presso l’Hotel Ala d’Oro di Lugo, le due giornate regionali del Turismo in Emilia Romagna

Un incontro organizzato da Federalberghi Emilia Romagna per fare il punto, insieme ai Presidenti delle Associazioni Albergatori sui risvolti innovativi, della legislazione turistica regionale, che riguardano la categoria e sulle misure da porre in atto.

“Abbiamo voluto questo incontro – dichiara Alessandro Giorgetti, Presidente di Federalberghi Emilia Romagna - per fotografare la situazione del nostro settore, ed affermare l’impegno del nostro sistema associativo nell’ affrontare i cambiamenti in atto nel turismo e le problematiche portate dal Covid 19”.

Sarà chiamato inoltre ad intervenire Stefano Bolis, Responsabile Banco, Direzione BPM Emilia Adriatica, per approfondire gli strumenti finanziari che il Banco potrà mettere a disposizione degli Albergatori dell’Emilia Romagna.