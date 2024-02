Ferrovia Ravenna-Bologna, Galletti (Verdi): "Sindaco e assessore si accorgono solo ora dei problemi?"

Il report di Legambiente sulle ferrovie italiane che indica la linea Ravenna-Bologna come una tra le peggiori d'Italia, scatena il dibattito politico. Il coportavoce regionale di Verdi-Europa Verde, Paolo Galletti, interviene criticando il sindaco di Ravenna e presidente della provincia Michele De Pascale e l'assessore regionale Andrea Corsini, che hanno chiesto un miglioramento del servizio. Secondo Galletti i due amministratori sarebbero intervenuti in ritardo: "Evidentemente l'utilizzo consueto del treno per i due ravennati non è un'abitudine. Altrimenti non avrebbero dovuto aspettare la classifica di Legambiente per darsi una mossa".

"La linea Ravenna-Bologna richiede investimenti sulla struttura ancor più necessari dopo l'alluvione.Peraltro alzare i ponti sui fiumi con campata unica nelle ferrovie della Romagna risulta davvero una necessità. Come il raddoppio dei binari almeno in alcune tratte. Per non parlare del progetto approvato e poi accantonato della linea Massa-Budrio anche per trasporto merci dal porto di Ravenna", afferma Galletti. Il portavoce dei Verdi evidenzia anche il tema delle stazioni: "Una città come Lugo che raccoglie un comprensorio di centomila abitanti deve avere una biglietteria come Faenza e Imola. Una stazione è una porta per la città anche per eventi e turismo. Servono più treni con orari estesi fino alle 24. Più treni per pendolari e per turisti. In estate quando i turisti si aggiungono ai pendolari la situazione risulta insostenibile. Per investire sui treni bisogna crederci davvero. Purtroppo - conclude Galletti - mentre aumentano le corsie autostradali il treno risulta negletto e residuale".