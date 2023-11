Ferrovie, nuovi orari per la linea faentina: manca ancora la data di riapertura della Marradi-Faenza

Entrano in vigore dal 10 dicembre gli orari invernali della linea ferroviaria faentina dove il servizio, sulla linea tra Marradi e Faenza. è ancora effettuato con bus sostitutivi a causa del perdurare di situazioni di instabilità dei corpi di frana provocati dall’alluvione dello scorso maggio. Come fa sapere il Comune di Brisighella, "per il momento non c'è una data certa sulla riapertura della tratta Marradi-Faenza, condizionata dalla disponibilità del sistema di allertamento messo a punto da CNR e RFI, ci saranno delle modifiche rispetto ad oggi, proprio in vista della riapertura".

Una delle novità previste è il ritorno dei treni "corti" Borgo-Faenza e viceversa, che per il momento limitati a Marradi e ci saranno alcune modifiche di orario dei treni per tener conto delle condizioni dell'infrastruttura nella tratta chiusa, dove ci sarà un lungo tratto con rallentamento. "Anche alcuni bus subiranno di conseguenza lievi modifiche per ottimizzare i proseguimenti con i treni. Il programma dei bus potrà essere attuato una volta riattivata la linea circolazione nel caso scattasse il sistema di allertamento e venisse nuovamente chiusa la tratta Marradi-Faenza. Alcuni treni in fasce orarie meno critiche per il pendolarismo saranno suddivisi in due servizi Firenze-Borgo San Lorenzo e Borgo San Lorenzo-Marradi(-Faenza) in corrispondenza fra loro, sempre a causa dei condizionamenti infrastrutturali presenti", conclude il Comune.