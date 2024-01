Salvò la vita a un giovane diabetico bloccato su una spiaggia, l'ex finanziere: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Dopo più di 40 anni ha deciso di "tentare l'impossibile", come dice lui stesso, mettendosi in cerca di un ravennate al quale salvò la vita negli anni '80. È l'impresa che ha deciso di portare a termine rivolgendosi a RavennaToday Marco Orrù, pensionato oggi 72enne e all'epoca Comandante dell'unità della Guardia di Finanza che operò il soccorso al ravennate in difficoltà durante un intervento in Sardegna.

"Era l'11 agosto, l'anno preciso non lo ricordo, ma era intorno al 1980 - racconta l'ex maresciallo - Un gruppo di turisti rimase bloccato durante la notte, a causa del mare grosso, su una piccola spiaggia nel Golfo di Orosei. Una spiaggia inaccessibile se non via mare. Non avevano cibo o acqua ed erano vestiti leggeri".

Tra questi turisti c'era anche un ventenne ravennate, Roberto B. (non scriviamo il nome completo per tutelare la privacy dell'uomo, ndr), insieme alla madre. Il giovane, diabetico, necessitava la somministrazione urgente di un medicinale. "Così siamo stati allertati e siamo partiti con la motovedetta che comandavo - continua l'ex finanziere - Il ventenne era entrato in coma diabetico purtroppo. Con lui abbiamo salvato anche la madre, che era veramente spaventata. Per fortuna siamo riusciti a soccorrerlo in tempo e a portarlo a Cala Gonone, dove è stato affidato ai sanitari".

Oggi il ravennate dovrebbe avere circa 60 anni, e all'ex finanziere in pensione piacerebbe ritrovarlo: "Potrei avergli salvato la vita. Ciò che è certo è che, in quella terribile notte di burrasca, noi abbiamo rischiato la nostra: all'uscita dal porto di Cala Gonone, infatti, alla nostra vedetta si bloccò un motore. Ci salvammo solo per miracolo".