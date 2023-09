Alla "Fira" la generosità della città gemella tedesca: un aiuto economico per gli alluvionati di Russi

Un regalo inatteso quanto gradito è arrivato giovedì 14 settembre dalla delegazione della Città gemella di Bopfingen, comune tedesco situato nel land del Baden-Württemberg, in questi giorni a Russi per partecipare al Villaggio dei gemelli all'interno della Fira di Sett Dulur. Karl-Heinz Wiedmann, referente del gemellaggio con l'Italia, a nome della sua comunità, ha consegnato alla Sindaca Valentina Palli un contributo economico per aiutare i russiani colpiti dall'alluvione. "Abbiamo deciso di aiutare la nostra Città gemella di Russi - ha spiegato Wiedmann - e per far questo abbiamo organizzato diversi eventi in Germania: una tombola, una festa con i nostri membri. Io e la mia famiglia abbiamo preparato la pizza tedesca: ne abbiamo vendute più di 235. Alla cifra hanno contribuito anche il Sindaco e la Giunta di Bopfingen. Tutto il ricavato dallo stand della Fira sarà devoluto in beneficenza alla vostra Comunità. A ottobre vi aspettiamo in Germania in occasione della nostra festa".

"Lo scorso maggio - queste le parole della Sindaca, Valentina Palli - Russi ha avuto moltissimi danni. Ora vedete la città sistemata, ma è grazie ai contributi che abbiamo ricevuto da tantissimi amici, inclusi voi. Quindi siamo tanto grati e felici di vedervi. Speriamo di non dover ricambiare, perchè ci auguriamo che questo tipo di eventi non succedano mai, ma se necessario faremo la nostra parte". Il Comune di Russi ringrazia inoltre, per la vicinanza dimostrata in occasione dell'alluvione, le associazioni di Montescudo-Monte Colombo, il Comune di Beaumont, il Comune di Saluggia e il Comune piemontese di Trino, che pur non essendo gemellato ha ricambiato la generosità russiana dimostrata in passato in occasione di una precedente calamità naturale, e il Comune ceco di Podborany. In occasione della Fira, invitiamo tutti ad andare a gustare le tipicità gastronomiche di tutti gli amici italiani e stranieri nel Villaggio dei gemelli in via Trieste.