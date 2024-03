Firmato un accordo di collaborazione fra Università e Ordine provinciale degli Ingegneri

L’Ordine degli Ingegneri ha stipulato con il DICAM (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali) dell’Università di Bologna, un accordo di collaborazione su diverse attività di reciproco interesse. L’accordo è stato firmato – alla presenza del sindaco Michele De Pascale – dal presidente provinciale dell’Ordine, Massimo Rosetti, e dal professor Stefano Gandolfi, direttore del DICAM.

A Ravenna, il DICAM organizza ed eroga le attività didattiche di tre Corsi di Laurea: quello in Building Costruction Engineering; quello Magistrale in Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi e quello Magistrale in Offshore Engineering. L’accordo, di durata quadriennale, mira a realizzare congiuntamente diverse attività legate ai tre Corsi. Gli ingegneri si impegnano a realizzare seminari, conferenze ed attività didattiche collaterali a vantaggio degli studenti; a far svolgere periodi di tirocinio fra gli iscritti e all’Ordine stesso; a cofinanziare attività didattiche professionalizzanti o borse di studio per tesi di laurea.

E’ previsto inoltre che i laureandi effettuino visite tecniche presso le strutture dell’Ordine e dei relativi iscritti; mentre personale docente e ricercatori dell’Università svolgeranno corsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti all’Ordine. Congiuntamente, poi, verranno organizzati convegni, seminari e riunioni per incentivare imprenditorialità e professionalità ad elevato grado di innovazione; nonché iniziative dedicate all’orientamento, in ingresso e in uscita dai corsi di Laurea.

“Questo accordo è importante, ma per ora è un contenitore da riempire – ha detto il professor Gandolfi -. Sta a noi, nei prossimi mesi, organizzare iniziative che possano essere utili sia all’Università che all’Ordine, e naturalmente alla cittadinanza. Non abbiamo ancora un calendario, ma una serie di idee da mettere in atto, a partire da iniziative di formazione congiunte”.

“Sono molto contento dell’accordo, che colma un gap di comunicazione fra due realtà vicinissime fra loro come Ordine e Università – gli fa eco il presidente provinciale dell’Ordine, Massimo Rosetti -. Abbiamo molte idee in cantiere, fra cui quella di ridare vita al premio per le migliori tesi di laurea”.

“Questo accordo, di cui sono molto contento a nome della collettività, conferma ancora una volta il grande e sincero interesse al dialogo che c’è fra le facoltà del nostro campus e i vari Ordini professionali – ha chiuso il sindaco, Michele De Pascale -. Per questo mi auguro che dalla nuova collaborazione nascano molte opportunità anche per la città”.