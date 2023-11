L'ex fontana "rinasce" con un mosaico ispirato ai gironi dell'Inferno di Dante

Mosaici e suggestioni dantesche per dare nuova vita alla fontana a lungo dimenticata della Rocca Brancaleone di Ravenna. Venerdì mattina è stato infatti inaugurato il progetto “Gironi Danteschi”: una decorazione musiva, nell’ambito della VIII Biennale del Mosaico contemporaneo, che permette allex-fontana della Rocca di assumere una nuova identità. Un progetto che è stato realizzato dalla mosaicista Anna Agati, in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti Statale di Ravenna e finanziato dall’associazione Amata Brancaleone, da anni impegnata in un patto di collaborazione con il Comune di Ravenna per lo sviluppo della Rocca Brancaleone.

Già nel 2020 la Giunta aveva infatti approvato un progetto per il recupero complessivo della Rocca e l’Associazione, apprendendo che non era più recuperabile la funzionalità dell’acqua nella fontana e che questa sarebbe stata trasformata in aun’aiuola, proposo al Comune e alla Soprintendenza di Ravenna di realizzare un progetto artistico. Così prende vita l'opera che prevedeva la decorazione a mosaico della cornice in marmo bianco della fontana che, essendo formata da 3 cerchi che si intersecano tra loro orizzontalmente richiamava alla mente il tema dei 3 gironi della Divina Commedia.

Attraverso la convenzione con l’Accademia di Belle Arti, si è sviluppato un mosaico dedicato all’opera del Sommo poeta che unisce l’opera di Dante con la tradizione ravennate del mosaico. La mosaicista Anna Agati ha realizzato il progetto, sviluppando il concept artistico sulle illustrazioni oniriche e suggestive della Divina Commedia dipinte dall’artista visionario William Blake (1757-1827). Il lavoro è stato svolto dalla stessa Agati e dagli allievi dell’Accademia della Belle Arti, Lorenzo Baruzzi, Daniela Guzzinati, Anna De Luca, Parisa Dehghani e Marica Zanga. Per l’acquisto dei materiali necessari per la realizzazione, è stata fatto un crowdfunding che ha raccolto 5.000 euro.