Il Covid fa saltare le Frecce Tricolori: annullata l'edizione 2021

Niente Frecce Tricolori quest'anno. Dopo la pubblicazione delle date 2021, che avrebbero portato le Frecce a volare anche sopra il cielo di Punta Marina il prossimo 20 giugno, tutti i soggetti coinvolti - Stato Maggiore dell’Aeronautica, Comune di Ravenna e Aero Club 'Francesco Baracca' di Lugo - hanno convenuto di annullarla e hanno chiesto formalmente il rinvio al prossimo anno dell’evento Valore Tricolore. La decisione deve ancora essere ufficializzata formalmente per iscritto, ma è già ufficiale. L'edizione era stata pianificata lo scorso autunno e solo per questo figurava ancora nel calendario delle esibizioni della Pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori. La situazione pandemica da Covid in atto non può infatti consentirne la realizzazione.

“Abbiamo sempre tenuto tantissimo a questo appuntamento - dichiara il sindaco Michele de Pascale - che ormai è una tradizione molto apprezzata e attesa da tutta la nostra comunità. Il nostro auspicio è che al più presto sia possibile riconquistare in ogni ambito tutti gli spazi e i contesti di normalità che ci sono venuti a mancare e che quindi Valore Tricolore venga reinserito nel calendario 2022 delle esibizioni delle Frecce Tricolori”.

“Valore Tricolore 2021 avrebbe dovuto rappresentare il meritato riconoscimento alle nostre Forze Armate e di Polizia - aggiunge il presidente dell’Aero Club Francesco Baracca Oriano Callegati - per quanto fatto nel corso della pandemia. L’impegno da questi profuso, così come altre istituzioni stanno facendo, rappresenterà l’occasione per rivivere la gioia e i momenti di festa che da sempre hanno caratterizzato la manifestazione ravennate”.