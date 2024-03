Fulmini, tuoni e grandine: temporale attraversa parte della pianura

Fulmini e tuoni. Temporale con grandine nella prima serata di domenica in parte della pianura Ravennate. Il passaggio fortunatamente è stato rapido, ma accompagnato da biglie di ghiaccio. “La presenza di aria relativamente secca ha favorito la locale formazione grandine di piccole dimensioni - spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti -. In ambienti con aria sufficientemente secca la grandine riesce con maggiore facilità a raggiungere il suolo poiché una discreta parte delle precipitazioni evapora (liquida) o fonde oppure sublima (solida) r questi processi richiedono calore che viene sottratto all’ambiente, il quale si raffredda (temporaneamente) consentendo al chicco di “sopravvivere” più a lungo grazie a temperature più favorevoli (lo zero di bulbo umido può scendere di qualche centinaio di metri). In primavera essendo l’aria, di suo, certamente più fredda rispetto all’estate, queste condizioni si presentano abbastanza spesso, ma con chicchi in genere di piccole dimensioni”. La settimana di Pasqua sarà condizionata dalla presenza di un vortice nord atlantico sul Mediterraneo, che determinerà precipitazioni martedì con quantitativi attesi tra i 10 ed i 25 millimetri. L'instabilità proseguirà anche mercoledì, mentre da giovedì, informa l'Arpae, "correnti sud-occidentali calde e umide apporteranno nuvolosità irregolare con temperature in aumento, sensibilmente superiori alla media verso il fine settimana.