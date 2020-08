Assalto al bancomat nella notte al confine tra il bolognese e il ravennate

Assalto nella notte tra venerdì e sabato al bancomat al confine tra la provincia di Bologna e quella di Ravenna. Una banda di ignoti, poco dopo le 2, ha fatto esplodere lo sportello atm della Banca di Imola di via Cardinala a Spazzate Sassatelli. I ladri sono poi fuggiti con il bottino, ancora in fase di quantificazione, su due diverse auto in direzione di Portonovo. Per i rilievi di legge sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bologna.

