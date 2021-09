Ladri di brioche in azione nella notte: rubano le paste al bar e le mangiano al parco

'Ladri di brioche' in azione a San Pietro in Vincoli. A denunciare l'episodio è Angela Wang, titolare del bar Sport Bazarnuovo di via Gambellara: "Alcuni ragazzi sono venuti di nuovo a rubare delle brioche - spiega la barista - La prima volta è successo venerdì notte intorno alle 2, quando due giovani sono entrati in azione rubando le paste appena consegnate. La seconda volta è stato lunedì mattina ed erano in tre, hanno scavalcato il cancello e hanno portato via un vassoio di brioche. Alcune le hanno mangiate, altre le hanno abbandonate su un tavolo al parco dietro al nostro bar. Era già successo 8 anni fa, in quel caso avevamo denunciato e i ragazzi erano stati scoperti".