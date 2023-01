Fusignano, installato un impianto di diffusione sonora al museo San Rocco

Il museo civico "San Rocco" di Fusignano è stato dotato di un impianto di diffusione sonora. L'impianto sarà attivo già a partire dal 28 gennaio e consentirà ai visitatori del museo di godere di un'atmosfera più immersiva e focalizzante sul contesto espositivo. Inoltre, d'ora in poi artisti e allestitori potranno immaginare, creare e arricchire le proprie opere in esposizione anche attraverso il linguaggio della musica.

"Questa innovazione va nella direzione di tutelare e valorizzare il patrimonio museale, uno degli strumenti di crescita della comunità, nonché strumento di inclusione per tutta l’utenza - ha dichiarato il sindaco di Fusignano Nicola Pasi -.Avere spazi flessibili e tecnologicamente avanzati è uno dei fattori di sviluppo della creatività e con essa della costruzione dell'identità locale; per noi questo rappresenta un ulteriore passo qualificativo come paese natale di Arcangelo Corelli". L'impianto, realizzato dalla ditta Radio Sata di Bologna, è costato 6mila euro, finanziato per 4mila euro dalla Regione Emilia-Romagna e i restanti con fondi propri del Comune di Fusignano.