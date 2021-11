Fusignano, wi-fi libero e gratuito in tutti gli impianti sportivi comunali

È stato attivato il wi-fi libero e gratuito nei centri sportivi di Maiano, San Savino e Rossetta, nonché allo stadio comunale di Fusignano, al circolo tennis e al Parco Primieri. In questo modo, tutte le principali strutture sportive pubbliche hanno a disposizione il wi-fi libero e un collegamento in banda ultra larga utile a progettare ulteriori servizi digitali.

L'investimento è stato possibile grazie a un bando europeo che il Comune di Fusignano si è aggiudicato, per un importo di 15mila euro. Il Comune di Fusignano ha investito ulteriori 13mila euro di fondi propri, per potenziamenti e soprattutto infrastrutture elettriche propedeutiche all'installazione degli apparati Wi-Fi, per un importo complessivo di 28mila euro. L'intervento è stato inoltre occasione per creare delle connessioni radio dedicate a poter estendere in futuro ulteriori servizi digitali pubblici nelle frazioni.

"Negli ultimi dodici mesi abbiamo fatto moltissimo per ridurre il digital divide delle nostre comunità - ha sottolineato il sindaco di Fusignano Nicola Pasi -. Quest'opera si unisce infatti all'implementazione della banda ultra larga, che dopo il capoluogo ha raggiunto anche le frazioni di San Savino, Maiano e Rossetta. Internet veloce è ormai una necessità per tutti, a prescindere dall'età e dall'impiego, e crediamo che questi investimenti migliorino concretamente la qualità della vita nel nostro territorio".