Gestione dei rifiuti sempre più "digitale": nel primo semestre 2021 circa 68mila segnalazioni da app

Attraverso l'applicazione di Hera ‘Il Rifiutologo’ ci si può informare sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati e segnalare eventuali criticità in merito ai servizi ambientali

Contribuire a governare la complessità del momento attuale, cogliendo le opportunità offerte dalla transizione verso il mondo digitale, rappresenta una sfida importante che riguarda tutti. Proprio per questo è nata nel 2011 l'app di Hera "Il Rifiutologo", uno strumento per consentire ai cittadini e ai clienti una relazione più diretta, veloce ed efficace con l’azienda in merito alla gestione dei rifiuti. Nel primo semestre 2021 sono state circa 68 mila le segnalazioni pervenute a Hera tramite ‘Il Rifiutologo’. Sempre nel primo semestre di quest’anno, la app è stata scaricata quasi 80.000 volte. Nel territorio di Ravenna i download, da gennaio a giugno di quest’anno, sono stati circa 9.500.