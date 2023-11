Giornata contro la violenza sulle donne: mostre, film e incontri in Bassa Romagna

L’associazione Demetra sarà impegnata nelle iniziative che celebrano la Giornata Internazionale contro la Violenza alle donne, con un calendario di iniziative culturali e di sensibilizzazione che affrontano il tema del femminicidio e della cultura che ne favorisce il fenomeno.

Il 21 novembre alle ore 17 sulle pagine fb e youtube di Demetra donne in aiuto ci sarà un incontro online con Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista, curatore del blog Quest'uomo no e scrittore. Nel 2023 ha pubblicato Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia. Perchè tanti uomini hanno paura dei femminismi (di Editore).

Il 23 novembre alle ore 17 nella Biblioteca Trisi ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica del 5° concorso guardare e vedere le differenze, conclusione di un progetto educativo nelle scuole. La mostra resterà aperta fino all’8 dicembre negli orari di apertura della biblioteca. Si tratta della fase finale di un più ampio progetto, ideato dalle associazioni femminili Demetra Donne in Aiuto, Incontradonne, Caffè delle Ragazze, Cif, e UDI che operano sul territorio della Bassa Romagna, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nato con l’obiettivo di riconoscere e smantellare stereotipi e pregiudizi costruiti sulle differenze di genere al fine di diffondere una cultura del rispetto e prevenire ogni tipo di discriminazioni e violenze è stato realizzato grazie al Contributo della Bcc Ravennate forlivese e imolese.

Protagonisti sono gli alunni e le alunne delle 2°classi delle secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi del territorio della Unione Bassa Romagna, nei Comuni di Lugo, Cotignola, Fusignano, Bagnara e Massa Lombarda. Saranno presenti Luca Piovaccari Sindaco Referente Pari Opportunità della Unione Bassa Romagna, Anna Giulia Gallegati Assessore Comune di Lugo Pari Opportunità, Maria Teresa Calabrese, referente del progetto di Demetra, Giuseppe Gambi presidente della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. Radio Web Sonora realizzerà un Pocast grazie ad interviste rivolte ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato al progetto.

Il 25 novembre alle ore 15 al Parco del Loto ci sarà, come consuetudine, la cerimonia in ricorso delle vittime di femminicidio alla presenza delle attiviste dell’associazione e dei rappresentanti istituzionale.

Il 29 novembre alle ore 21 al Cinema Palazzo Vecchio, in via Risorgimento 5 a Bagnacavallo ci sarà la proiezione del film Herself - la vita che verrà per la regia di Phillida Lloyd. Interverranno Ada Sangiorgi - assessora per le Pari Opportunità del Comune di Bagnacavallo e Giusi Dessy, presidente di Demetra donne in aiuto.

Il 30 novembre alle ore 17 sulle pagine Facebook e YouTube di Demetra ci sarà un incontro con Monica Lanfranco, femminista, scrittrice che presenterà il libro “Mio figlio è femminista” (Vanda Edizioni).