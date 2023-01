Giornata delle vittime civili di guerra: palazzo Rasponi s'illumina di azzurro

Mercoledì 1 febbraio ricorre la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita all’unanimità dal Parlamento nel 2017 su forte impulso dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg). Una giornata che si presenta, oggi più che mai, come una chiara proposta di riflessione rivolta a ogni cittadino e ad ogni istituzione pubblica del mondo civile. Per esprimere il proprio sostegno all’Anvcg, il Comune di Ravenna illuminerà di azzurro, colore simbolo dell’associazione, la facciata di palazzo Rasponi dal tramonto di martedì alla mattina di giovedì. Inoltre, sempre sullo stesso tema, il 21 febbraio alle 9, al teatro Rasi si svolgerà il convegno “Parole per la pace”, un’iniziativa promossa dall’Anvcg che prevede diversi interventi sul tema della pace, affrontato da più prospettive.