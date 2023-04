Giorno della Terra, una mattinata di pulizia in campagna per Cab Cervia: “L’agricoltore è guardiano dell’ambiente”

Armati di apposite pinze e sacchi portarifiuti, i dipendenti e i soci di CAB Comprensorio Cervese e della realtà controllata Coviro Soc.Cons.R.L., insieme ad alcuni familiari, hanno trascorso la mattinata di sabato a ripulire la zona rurale nei pressi della Casa delle Aie. In occasione dell’Earth Day 2023 è stata infatti organizzata la seconda Giornata Ecologica della CAB, che quest’anno si è concentrata a sud del fiume Savio, a ridosso della pineta litoranea, nelle aree verdi dell’Azienda Bassona, importante area rurale gestita dalla Cooperativa e di proprietà del Comune di Cervia.

Lo scopo era consegnare ai cervesi spazi ripuliti e ordinati, di cui godere appieno in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva. Una sorta di passaggio di consegne tra chi si prende cura del territorio e dei preziosi terreni sabbiosi durante i mesi più freddi - grazie alla specializzazione in colture vivaistiche di fragola, asparago, barbabietole e orticole -, e chi è storico protagonista delle estati in Riviera, a vantaggio di cittadini e turisti.

“La Giornata Ecologica di CAB Comprensorio Cervese è stata istituita lo scorso anno anche con l’obiettivo di rivendicare il ruolo dell’agricoltore come guardiano dell’ambiente naturale e della sua bellezza. Il nostro desiderio è che possa diventare un appuntamento fisso per la CAB”, ha dichiarato il presidente Andrea Caroti.

La mattina si è conclusa con il pranzo offerto a tutti partecipanti al “Ristorante Del Savio Da Dany” a Savio di Ravenna. “Un altro importante aspetto da sottolineare - ha aggiunto il direttore Paolo Rosetti - è l’effetto positivo in termini di spirito cooperativo che hanno occasioni come questa. Il prossimo anno festeggeremo il 120esimo anniversario della nascita della nostra realtà, per continuare a crescere non dobbiamo dimenticare la forza di volontà e il sentimenti di solidarietà e cooperazione che ci hanno portato ad essere qui oggi”.