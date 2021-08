Gli adolescenti si preparano a tornare a scuola: e i ravennati sono i più vaccinati in Romagna

E' in continuo aumento il numero dei cittadini romagnoli vaccinati contro il Covid. Al 23 agosto hanno ricevuto almeno una dose in 736.128, mentre si sono sottoposti alla doppia somministrazione in 590.936. A questi dati vanno aggiunte le 65.983 dosi somministrate dai medici di medicina generale (20.526 nella provincia di Ravenna) e 8.032 nelle aziende. La provincia di Ravenna è dietro a Forlì-Cesena ma davanti a Rimini per numero di inoculazioni, con 253.039 prime dosi e 205.396 seconde dosi.

La settimana di Ferragosto non ha fermato la campagna vaccinale, con percentuali in crescita nel ravennate. Il 76% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose o dose unica. Analizzando per fasce d'età, tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto una dose il 58% dei ravennati, il 66% dei ravennati tra i 20 e i 29 anni, il 61% tra i 30 e i 39, il 67% tra i 40 e i 49, il 77% tra i 50 e i 59, l'85% tra i 60 e i 69, il 90% tra i 70 e i 79 e il 96% degli over 80. Il comprensorio di Ravenna è il più virtuoso al pari di quello Forlì, precedendo di 2 punti percentuali quello di Cesena e di 3 quello di Rimini.

Sono quasi 7 su 10 coloro che possono considerarsi potenzialmente immunizzati. Il territorio forlivese è al primo posto con il 69% davanti a quello ravennate (67%), a quello cesenate (65%) e a quello riminese (58%). Il 38% dei ravennati nella fascia tra i 12 e i 19 anni ha già completato il ciclo vaccinale, percentuale migliore di tutta la Romagna. Si è già vaccinato con due dosi il 47% dei ravennati tra i 20 e i 29 anni e tra i 30 e i 39. Sopra il 50% tutte le altre fasce: 59% tra i 40 e i 49 anni, 72% tra i 50 e 59 anni, 83% tra i 60 e i 69 anni, 89% tra i 70 e i 79 anni e 95% tra gli over 80.

Pfizer resta la tipologia di vaccino maggiormente utilizzata in Romagna: 95,5% con 975.599 dosi somministrate, seguito da Moderna con l'88,7% (175.048 dosi). La percentuale di somministrazione di AstraZeneca è stata del’90,6% (234.375 dosi), mentre per il vaccino Janssen del 83,1% (21.175 dosi). Sono invece 1.841 i dipendenti dell'Ausl Romagna ancora non vaccinati. Su 20.858 lavoratori la percentuale dei vaccinati è del 89,7%, mentre i soggetti positivi che non hanno ricevuto il siero anticovid sono 311: tra medici, infermieri e personale amministrativo è potenzialmente immune il 90,9%.