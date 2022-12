Gli ex alunni si ritrovano 40 anni dopo: "Una festa tra racconti e ricordi per chi non c'è più"

Si sono ritrovati per festeggiare a 40 anni dalla fine delle scuole medie. E' il caso di una classe di ex alunni della scuola media 'Guido Novelli' di Ravenna. "Martedì sera dopo 40 anni ci siamo ritrovati e abbiamo festeggiato tra chiacchiere, racconti e giochi - racconta una delle ex alunne, Manuela Natali - Abbiamo ricordato un compagno di classe che poche settimane fa ci ha lasciati. Tanta emozione e voglia di ritrovarsi soprattutto per chi è rientrato dall'estero e chi vive fuori città. Siamo tornati a casa con gioia e voglia di tornare a trovarci, dopo tutti questi anni ci vogliamo ancora bene e abbiamo ancora voglia di stare assieme".