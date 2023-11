Gli studenti ravennati in visita alla Camera dei Deputati con l'onorevole Bakkali

Giovedì 16 novembre la classe 4A Informatica dell’Itis “Nullo Baldini” di Ravenna ha visitato la Camera dei Deputati, accolta dall’onorevole Ouidad Bakkali. La visita è stata organizzata, nel quadro di un più ampio percorso di educazione civica, dalla professoressa Silvia Bassi e dalla professoressa Cristina Angelini ed ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di seguire i lavori dell’Aula per la durata della mattinata.

"Sono felice – ha dichiarato Bakkali - di aver potuto accompagnare questo gruppo di giovani ravennati nella scoperta della Camera dei Deputati, la casa della nostra democrazia. Aprire le porte delle istituzioni a studenti e studentesse, introdurli alla vita pubblica e ai suoi meccanismi, è sempre un grande onore. Già ai tempi dell’amministrazione comunale era mia abitudine organizzare visite alla sala consiliare e al municipio per le scuole di Ravenna. Poterlo fare oggi in Parlamento è veramente emozionante. Penso che avvicinare le persone , in particolare studenti e studentesse, ai luoghi delle Istituzioni e della politica e provare a fare loro comprendere il senso profondo dell’impegno pubblico debba essere uno degli obiettivi principali che dobbiamo darci come rappresentanti delle Istituzioni, a partire da un rafforzamento dell’educazione civica nelle scuole, ma anche attraverso momenti come quello di ieri".