Un nuovo spazio progettato dai giovani per i giovani: inaugurata a Granarolo Faentino 'La Saletta'

La Casa del Popolo di Granarolo, di fronte alla stazione ferroviaria della frazione faentina, ha un nuovo spazio colorato e multimediale per i giovani. Nei giorni scorsi infatti è stata inaugurata all’interno del circolo Arci “La Saletta”, un luogo ideato dai giovani per i giovani. Si tratta di una sala multimediale dedicata alle attività ricreative e formative. Il progetto di allestimento della sala è stato interamente sviluppato dai ragazzi che hanno messo a disposizione la loro creatività, le idee e il tempo per creare un ambiente tecnologico e accogliente. La sala multimediale è infatti dotata di tutte le attrezzature necessarie per svolgere corsi di formazione, ma anche per accogliere momenti di svago e divertimento come giochi, proiezioni cinematografiche e fare musica. I giovani di Granarolo sono orgogliosi di poter offrire alla comunità questo nuovo spazio dedicato alla crescita culturale e sociale, che prende vita grazie all'impegno dei ragazzi stessi.

La saletta, con colori sgargianti alle pareti che riprendono un logo giovanile e accattivante rappresenta un'opportunità di crescita e sperimentazione per le nuove generazioni ed è stata inaugurata sabato scorso alla presenza del parroco di Granarolo don Claudio e del presidente del circolo, Claudio Casadio, seguito da un brindisi di inaugurazione con Nicolò Bosi, presidente del consiglio comunale di Faenza, che ha suggellato questo nuovo traguardo.

