Green Pass obbligatorio per accedere agli uffici pubblici: verifiche a campione

A partire dal 1 febbraio diventa obbligatorio il possesso di Green Pass per l'accesso agli uffici pubblici. La norma prevede che per l'ingresso occorra possedere almeno un Green Pass base, il cui possesso certifica o l'avvenuta vaccinazione con completamento del ciclo vaccinale primario, o l'avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell'isolamento, oppure l'esito negativo a test antigenico rapido o molecolare.

Gli sportellisti degli uffici dell’Unione e dei Comuni della Bassa Romagna effettueranno verifiche a campione (almeno sul 20% dell'utenza) per garantire il rispetto della norma stabilita dal Governo. L'obbligo di possesso del Green Pass resterà in vigore fino al 31 marzo, data entro la quale il Governo potrà decidere se prolungare o sospendere le misure restrittive, in base all'andamento della pandemia.

Non sarà necessario il Green Pass per accedere agli sportelli della Polizia locale nei soli casi previsti dalla normativa (esigenze indifferibili). La maggior parte dei servizi erogati dall'Unione e dai Comuni della Bassa Romagna può essere espletata a distanza grazie ai servizi online o attraverso uno scambio di documenti via mail; gli Urp sono a disposizione di tutti per qualsiasi necessità.