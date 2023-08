Guardia di Finanza, prendono servizio i rinforzi estivi: arrivano 20 nuove reclute

Anche quest’anno sono giunti presso i reparti costieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna 20 frequentatori del 93° corso “Allievi Marescialli – Corfù II” che per le prossime settimane, sulla base di un piano nazionale concordato a livello interforze, opereranno al fianco delle Fiamme Gialle ravennati per rinforzare il presidio di legalità e di sicurezza assicurato nel territorio provinciale, con particolare attenzione per le località dove si registra una maggiore affluenza turistica.

I rinforzi, destinati alle sedi di Ravenna e di Cervia, saranno infatti impiegati quotidianamente, in particolare durante le fasce serali e notturne e nei fine settimana, nelle numerose attività di controllo del territorio in affiancamento alle pattuglie “117” e agli altri militari già fortemente impegnati nel contrasto all’abusivismo commerciale, al commercio di prodotti contraffatti e ad ogni altra forma di traffici illeciti, oltre a contribuire alle attività di mantenimento della sicurezza pubblica.