Guerra in Medio Oriente, l'arcivescovo presiede una veglia di preghiera per la pace

La Diocesi di Ravenna-Cervia aderisce all’appello lanciato nei giorni scorsi dalla Conferenza episcopale italiana di dedicare una giornata di digiuno e preghiera per la pace e la riconciliazione. Dopo il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”. Anche nella diocesi di Ravenna si pregherà quindi per la pace in Medio Oriente, con una veglia in programma martedì 17 ottobre alle 20,45 a Santa Maria in Porto. A presiederla l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni che invita tutti alla preghiera.