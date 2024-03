Gusto e solidarietà: una cena per sostenere gli ospedali di Emergency

Martedi alle 20, presso la pizzeria "Baciami" in Viale Randi 36 a Ravenna, torna la decima edizione di 100 Cene, l’iniziativa di Emergency che coniuga la passione per la buona cucina con il diritto alla cura e alle giuste cause grazie a cene, pranzi e aperitivi organizzati per sostenere gli ospedali dell’Ong. Nei locali aderenti, i gruppi volontari di Emergency organizzeranno serate all’insegna del buon cibo, che saranno anche un’occasione di solidarietà e un modo per conoscere da vicino il lavoro e la storia dell’associazione, nonché i suoi progetti nel mondo.

I fondi raccolti grazie alla X edizione di 100 Cene saranno destinati a supportare i progetti di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 130 mila pasti al mese ai loro pazienti. Quest’anno il fil rougeche guiderà 100 Cene sarà, infatti, il concetto di ‘cura’ inteso a tutto tondo: dall’assistenza medico-sanitaria alla corretta alimentazione passando per i pasti garantiti gratuitamente all’interno degli ospedali di Emergency.