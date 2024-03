Ha insegnato a calciare a centinaia di bambini: il Faenza dice addio a Vittorio Portolani

Mancherà a tutti gli sportivi appassionati di calcio faentini Vittorio Portolani, ex calciatore, nel ruolo di ala destra, poi allenatore del Faenza calcio, scomparso a 79 anni. Le esequie si terranno mercoledì 13 marzo dalle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Maddalena in piazza Bologna.

Di professione postino, Portolani ha allenato tante squadre del settore giovanile manfredo, dagli esordienti alla juniores sempre a Faenza. Allenatore e persona fondamentale come educatore di tanti ragazzi, è stato il primo allenatore dell’attuale mister manfredo Agostino Vezzoli che lo ricorda così: “Una persona di rara intelligenza, cultura e sensibilità. Conoscitore del calcio come pochi ha insegnato a centinaia di bambini, me compreso. Una figura insostituibile per la crescita sportiva e personale”.