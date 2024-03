Hanno dato un prezioso aiuto dopo l'alluvione: Cervia ringrazia la comunità di Formigine

Il Comune di Formigine nel maggio scorso si è subito attivato per una raccolta fondi a favore della comunità cervese colpita dall’alluvione, donando 9.000 euro. Un risultato reso possibile dalla generosità dei cittadini e delle associazioni formiginesi legate a Cervia, anche in virtù del patto di amicizia sottoscritto nel 2016, in occasione della Sagra della Seppia. A questa generosa donazione si sono aggiunti anche 6.000 euro a favore della Salina di Cervia, raccolti dall’Associazione Magreta del comune di Formigine.

E’ proprio in occasione della Sagra della Seppia, che unisce da anni le due comunità, che il sindaco di Cervia Massimo Medri, a nome di tutta la cittadinanza, ha ringraziato il sindaco Maria Costi e l’assessore Corrado Bizzini del comune di Formigine e il presidente Davide Pini dell’Associazione Magreta, “per l’amicizia e la vicinanza che ci unisce da tempo e per il calore della solidarietà e l’affetto sempre dimostrato nei momenti difficili dell’alluvione del maggio 2023. Con stima e riconoscenza”.

Erano presenti anche la Giunta comunale, il Presidente del Parco della Salina di Cervia Giuseppe Pomicetti e il Presidente dell’Associazione Antichi Sapori Renzo Delorenzi. I rapporti tra le due comunità nascono nel 2015, quando grazie all’evento enogastronomico “Seppia rapita” organizzato a Formigine, furono devoluti i ricavi per contribuire al recupero della pineta di Pinarella-Tagliata, duramente colpita dal maltempo della primavera di quell’anno. Dal 2016 il Comune di Formigine partecipa inoltre alla manifestazione Cervia Città Giardino, realizzando un allestimento nel centro commerciale di Pinarella, rafforzando così il legame con la località.