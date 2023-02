I bambini residenti a Faenza possono frequentare l'asilo di Castel Bolognese (e viceversa)

Un bambino residente a Faenza potrà andare all’asilo di Castel Bolognese, e viceversa. E’ questo l’oggetto della convenzione che i comuni di riferimento hanno approvato nei giorni scorsi con apposita delibera di giunta. Nella delibera sono inoltre stabilite le modalità attraverso le quali si determineranno i canoni della quota per i servizi.

In particolare come si legge nel provvedimento, "constatato che l’obiettivo perseguibile dal Regolamento dei Servizi Educativi ed integrativi per la prima infanzia comunali e convenzionati dell’Unione della Romagna Faentina è anche consentire l’accoglimento del maggior numero possibile di richieste ed il miglior utilizzo dei posti disponibili, nella direzione della più ampia valorizzazione dei servizi e delle risorse economiche, umane e tecniche messe in campo dalle Amministrazioni coinvolte”, visto il regolamento stesso per il quale “per i bambini residenti nei Comuni dell'Unione in cui non siano presenti servizi per la prima infanzia comunali, si rimanda a eventuali specifiche convenzioni tra i Comuni dell'Unione che consentano l'iscrizione in un Comune diverso da quello di residenza, e rilevato che attualmente, agli atti risulta depositata un’istanza da parte di una famiglia residente nel Comune di Faenza, con cui si chiede di far frequentare al proprio figlio lo spazio bambini comunale “La casa sull’albero” di Castel Bolognese”, i comuni hanno sottoscritto una convenzione, che scadrà il 31 luglio 2023, attraverso la quale accoglieranno reciprocamente nei loro servizi educativi per la prima infanzia i bambini residenti nell’altro Comune, quando abbiano disponibilità di posti ed abbiano esaurito tutte le domande di iscrizione di famiglie residenti nei Comuni medesimi.