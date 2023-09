'Icone Its Tec Ravenna', 10 giorni di eventi e iniziative per le nuove generazioni

Nel periodo compreso tra il 14 e il 21 settembre una serie di eventi curati dalla Fondazione ITS TEC prenderà vita a Ravenna. Questi vogliono essere un'occasione offerta alla comunità per conoscere i corsi di formazione offerti dalla Fondazione che hanno sede nella città di Ravenna e le tematiche ad essi collegate.

In particolare, saranno messi sotto i riflettori due corsi: "Red," dedicato alla formazione di tecnici specializzati nel campo delle energie rinnovabili, e "Green", focalizzato sulla preparazione di tecnici in grado di affrontare in modo sostenibile la complessa tematica della gestione dei rifiuti. Oltre a rappresentare un'opportunità per creare nuove professionalità, questi corsi corrispondono ad un impegno più ampio della Fondazione per riflettere su tematiche rilevanti inerenti il futuro delle nostre comunità.

"Rifiuti da Amare" prenderà vita il 14 settembre a Marina di Ravenna e sarà una intera giornata dedicata al tema della pulizia e della tutela dei mari. In collaborazione con Ogyre, Cestha, le cooperative di pescatori come La Romagnola e Nuovo Conisub, il Comune di Ravenna, Craer, l'Autorità Portuale e Ciclat ambiente, l'evento rappresenta un'iniziativa comunitaria che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della sostenibilità marina e ad affrontare l'inquinamento dei mari in modo diretto. Inizia alle ore 9 presso il Centro di Ricerca Ambiente Energia e Mare, dove gli studenti di ITS TEC intraprenderanno un "Viaggio nel futuro dei materiali sostenibili" esplorando come i materiali possono essere utilizzati in modo più intelligente, riutilizzati e sostituiti per contribuire a un ambiente marino più pulito e sostenibile. Alle ore 11, il Molo Dalmazia diventa il palcoscenico dell'iniziativa "Pescatori guardiani dei mari".

Le cooperative La Romagnola e Nuovo Conisub dimostreranno come i pescatori possono svolgere un ruolo fondamentale nella protezione dei mari. Attraverso azioni di pulizia mirate, i pescherecci non solo rimuoveranno i rifiuti marini, ma svolgeranno un ruolo attivo nella promozione di pratiche responsabili e del riciclo dei materiali recuperati (in collaborazione con Ciclat ambiente e trasporti). Nel pomeriggio, alle ore 17, il centro Cestha ospita la conferenza "Onde di cambiamento: idee per il recupero dei rifiuti marini". L'evento metterà in evidenza iniziative innovative nel campo del recupero dei rifiuti a mare. Ogyre e il centro Cestha presenteranno soluzioni creative e determinate per affrontare l'inquinamento marino. La conferenza sarà coordinata da Sergio Baroni, Presidente della Fondazione ITS TEC, e vedrà la partecipazione di esperti del settore come Simone D’Acunto, direttore del Centro di ricerche Cestha, Sonia Putrino di Ogyre affidando la conclusione della giornata a Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna.

Venerdì 15 settembre "Cleangreenday," organizzato in collaborazione con Art-Er ed Hera green sarà un evento incentrato sull'economia circolare. Alle ore 14:30, gli studenti si uniranno ai cittadini che vogliono realizzare una pulizia collettiva di alcuni tratti della lunga pineta litoranea. Un gesto concreto per dimostrare la responsabilità ambientale e l'importanza dell'azione di squadra al quale seguirà alle ore 18:00 la presentazione di casi studio di economia circolare. Gli studenti e le aziende coinvolte condivideranno come pratiche aziendali innovative possano contribuire a ridurre gli sprechi e a promuovere il riutilizzo delle risorse. La giornata terminerà con un aperitivo informale, promuovendo il dialogo e la condivisione di idee.

Mercoledì 20 settembre alle 15, presso la Sala Nullo Baldini in Via Guaccimanni, sarà la volta di un pomeriggio di dialogo e confronto tra i tutor dell'orientamento scolastico delle scuole secondarie superiori del territorio e la Fondazione ITS TEC organizzato in collaborazione con la Provincia di Ravenna e l'Ufficio Scolastico Provinciale. Questo incontro mira a gettare le basi per orientare le nuove generazioni verso un futuro ricco di opportunità: le competenze e le esperienze condivise tra i tutor dell'orientamento e la Fondazione contribuiranno a delineare un quadro più chiaro delle scelte educative e professionali disponibili verso la costruzione di una rete di supporto per i ragazzi e le ragazze che si stanno preparando ad affrontare il loro futuro professionale.

Giovedì 21 settembre alle ore 18:00 presso la Cna di Ravenna l'evento dal titolo "L'idrogeno nell'era delle energie rinnovabili: prospettive e percorsi" prevede la presenza del professor Marcello Romagnoli dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che fornirà un'analisi approfondita sulle attuali ricerche e sviluppi legati all'idrogeno come risorsa energetica. A lui si accompagneranno delle aziende Tozzi Green e Fores Engineering per condividere un'istantanea delle sfide e delle opportunità che emergono dall'integrazione dell'idrogeno nelle energie rinnovabili alle quali stanno lavorando. L'evento non sarà solamente una conferenza, ma un'opportunità per interagire e condividere riflessioni.

