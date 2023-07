Il Centro di terapia antalgica di Ravenna protagonista di un servizio in tv

Giovedì 20 luglio alle ore 21.20 su Rai 1 andrà in onda un servizio sul Centro di Terapia Antalgica dell'Ausl Romagna, Hub regionale per il trattamento del dolore cronico, diretto dal dottor Massimo Innamorato. Il servizio Rai, realizzato dal giornalista Lorenzo Pinna con la collaborazione dell'operatore Marius Daz, è stato girato nell'Unità Operativa di Terapia antalgica all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e ha come obiettivo quello di illustrare tutti i livelli di trattamento del dolore fino ad arrivare all'innovativo impiego dell'intelligenza artificiale, integrando le informazioni scientifiche alle toccanti testimonianze dei pazienti trattati. Sono stati intervistati, durante le riprese, il dottor Innamorato e alcuni pazienti.

Il dolore è una patologia che colpisce milioni di persone, ma viene spesso affrontato dai sistemi sanitari con un approccio poco strutturato e a volte disgregato. La popolazione italiana presenta una prevalenza di dolore cronico del 21,7%, che corrisponde a circa 13 milioni di abitanti, con un costo annuale indiretto di 4.556 euro per paziente imputabili ad assenze da lavoro e 1.400 euro come costi diretti a carico del Sistema sanitario nazionale. Ciò si traduce in un costo reale pari a 36,4 miliardi di euro/anno, corrispondenti al 2,3% del Pil. L’obiettivo della terapia del dolore è di garantire interventi diagnostici e terapeutici alle persone affette da dolore, indipendentemente dalla causa di insorgenza della malattia, riducendo il grado di disabilità della persona e favorendone il reinserimento nel contesto sociale e lavorativo.

L'Emilia-Romagna ha definito due Centri Ospedalieri Hub (uno a Parma e uno in Ausl Romagna, uno per ogni 2,5 milioni di abitanti) e 15 spoke (ogni 300 abitanti); i due centri Hub di terapia del dolore operano a supporto dell’attività degli spoke, in coerenza con il principio di appropriatezza e di clinical competence, che prevede la concentrazione delle prestazioni invasive a maggior complessità (neurolesione e neuromodulazione).