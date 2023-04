Il centro sociale dona 100 uova di Pasqua ai bambini meno fortunati

Come gli anni scorsi, grazie al sostegno del centro sociale ‘la Quercia’, anche quest’anno i bambini meno fortunati che frequentano lo ‘Sportello del sorriso’ a cura dell associazione ‘Il Terzo mondo Odv’ festeggeranno la Pasqua con il sorriso grazie alle uova di Pasqua che riceveranno. Questa mattina, presso il centro sociale, il presidente della inlus Charles Tchameni Tchienga ha ritirato 100 uova di Pasqua consegnate dalla presidente del centro sociale Patrizia Berardi accompagnata dal suo consiglio d’amministrazione.

“E' una preziosa donazione e già da mercoledì verrà distribuita da noi alle famiglie indigenti che frequentano lo sportello", dichiara Tchienga ringraziando la presidente della ‘Quercia’ e il suo consiglio d’amministrazione "per aver ancora una volta rinnovato la fiducia in noi rendendo questa prassi della donazione delle uova di Pasqua oramai una tradizione".

Tchameni conclude cogliendo l’occasione per lanciare un appello, in quanto lo sportello accoglie più di 350 famiglie indigenti: "Se la cittadinanza si ritrovasse a casa con un uovo in più, saremmo davvero molto grati se attraverso noi contribuisse a dare il sorriso agli altri bambini che meritano anche loro un sorriso durante la Pasqua".