Il cuore grande di due genitori-imprenditori: donano regali ai bimbi ricoverati in ospedale

Nuova importante donazione per la Pediatria dell'ospedale di Ravenna, da parte della ditta ravennate Tim Color Service srl. I signori Luca Spinella e Valentina Saragoni sono giunti alle porte del reparto diretto dal dottor Federico Marchetti con una notevole quantità di doni, tra cui giochi, strumenti musicali, colori e calendari, predisposti con passione per i bimbi e piccoli pazienti che trascorreranno il Natale e forse anche oltre in ospedale.

I donatori, essendo loro stessi genitori, si sono mostrati molto sensibili alla salute dell’infanzia e, accolti dal dottor Marchetti e dal suo staff, hanno tenuto a motivare il loro gesto mosso da vicinanza sia ai sanitari che si trovano a operare con enorme impegno in un momento particolare, sia ai pazienti che verosimilmente non potranno vivere le festività prossime nel proprio ambiente.

Come ribadito da Luca Spinella, l’impegno degli adulti deve rimanere quello di accompagnare per mano e possibilmente col sorriso i piccini verso una crescita armonica e una completa guarigione in ogni tempo e in ogni momento, motivo per cui è importante impegnarsi fortemente, affinchè i piccini non perdano mai il sorriso e la certezza che gli adulti saranno sempre loro vicini. Il dottor Marchetti, con premura e gratitudine, ha tenuto a ringraziare la ditta per il nobile gesto espresso con attenzione e cura.