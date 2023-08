Il dono delle due sorelline generose: per la loro Prima Comunione regalano libri alla Pediatria

Nuovi libri in dono alla Pediatria del Santa Maria delle Croci di Ravenna. La donazione è avvenuta nell'ambito delle azioni territoriali coordinate da Nicoletta Bacco per l'Istituzione Biblioteca Classense, grazie alla generosità della famiglia Zannoni che per desiderio delle due figlie Francesca e Laura, in occasione della loro prima comunione, ha donato nuovi preziosi volumi che vanno ad arricchire la disponibilità di libri in edizione speciale ‘Nati per Leggere’ della Pediatria dell'ospedale di Ravenna.

I piccoli pazienti e le loro famiglie potranno così godere della lettura dell'ormai classico per bambini 'Tarari Tararera', il primo libro scritto in lingua "piripù" che racconta le disavventure del piccolo Piripù Bibi, o anche i libri di Tana Hoban, come ‘Bianco e Nero’ scritto dalla fotografa statunitense che dagli anni settanta si dedicò alla realizzazione di libri che usano parole, immagini e grafica per raccontare una storia, introducendo un modo innovativo e particolarissimo di fare “illustrazione” e che Editoriale Scienza ha portato in Italia.

Queste e molte altre letture sono ora fruibili, grazie alla donazione della famiglia Zannoni, nella piccola biblioteca mobile dell'U.O. Pediatria diretta da Federico Marchetti, che nel corso della cerimonia di consegna avvenuta mercoledì scorso ha ringraziato, anche a nome della Direzione Aziendale, la famiglia per la donazione e la sensibilità dimostrata.