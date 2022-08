Il museo del sale di Cervia nel progetto pilota del Ministero della Cultura

A luglio la Direzione Generale Musei ha istituito ufficialmente il tavolo unico di progettazione per il progetto pilota di "educazione al patrimonio immateriale" presentato dalla Direzione Generale Musei - Ministero della Cultura, che prevede l’elaborazione di un programma di educazione al patrimonio immateriale e la costituzione di una rete tematica di musei. Il progetto è stato approvato dall’Osservatorio per il Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Sette i musei coinvolti in tutta, fra cui Musa, il museo del Sale di Cervia.

Il progetto porterà momenti di confronto e studio per programmazione ed elaborazione di appuntamenti di informazione, divulgazione e formazione professionale, divulgazione di buone pratiche, l’elaborazione di nuovi progetti, convegni e pubblicazioni. Il Ministero della Cultura-Direzione Generale Musei ha coinvolto nel progetto alcuni musei demoetnografici situati in regioni del nord, centro e sud d’Italia accomunati fra loro dalla mission rivolta a identificazione, documentazione, ricerca, preservazione, promozione valorizzazione e trasmissione del patrimonio immateriale.

“Un importante ruolo di responsabilità e di prestigio che conferma l’importanza, la vitalità e il costante impegno del nostro museo nella conservazione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio immateriale della città - dichiara l’assessore alla Cultura di Cervia, Cesare Zavatta - Grazie a Ministero della Cultura- Direzione Generale Musei per averci incluso in questo importante progetto”.

Al tavolo di lavoro, che ha il compito di elaborare il programma, insieme ai direttori di altri 6 musei d’Italia e a 4 funzionari del Ministero, la direttrice di MUSA Annalisa Canali che spiega: “E’ un privilegio far parte di questo progetto. Si tratta di un compito importante e di una nuova sfida per il nostro museo. Ringrazio il Ministero- Direzione Generale Musei per avere scelto MUSA e per permettere a me personalmente di lavorare a questa importante esperienza di confronto, progettazione e crescita professionale”.