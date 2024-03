Il Parlamento della scuola: arriva il giorno della premiazione degli studenti al teatro Alighieri

La scuola è la prima esperienza di vita e di democrazia. Partendo da questo assunto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna promuove la prima edizione del ‘Parlamento della Scuola’, percorso di Cittadinanza e Costituzione che ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. I ragazzi coinvolti in tutta la Regione Emilia Romagna hanno eletto democraticamente i propri rappresentanti di ‘Camera’ e ‘Senato’ costruendo un ‘Parlamento della scuola’ che ha poi proposto e discusso democraticamente i possibili progetti da realizzare per il bene comune: dall’ acquisto di attrezzature sportive al ‘laboratorio storico’, dai corsi di cucina alla piantumazione di alberi, dall’acquisto di armadietti scolastici al miglioramento delle strutture.

I progetti migliori verranno premiati sabato prossimo 23 marzo alle 15 al Teatro Alighieri di Ravenna durante una cerimonia di alto valore civile alla quale prenderanno parte il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, che ha patrocinato e sostenuto tutto il progetto, il Presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, l’ideatore del ‘Parlamento dei Ragazzi’ Riccardo Nencini, Presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze, la coordinatrice Monica Frasca, dirigente scolastico della Scuola Toddlers, i dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale Versari e Brescianini, Erika Fabbri della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e gli influencer Zw Jackson e Jpata.

Durante l’evento gli ‘studenti parlamentari’ riceveranno anche un premio che consentirà loro di realizzare concretamente il progetto presentato. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri mette a fuoco il rilievo di questo evento: ‘La Fondazione per impegno istituzionale è da sempre vicina e dà sostegno all’educazione ed ai suoi progetti più innovativi, importanti e socialmente rilevanti. E questo ‘Parlamento della Scuola’ ci vede impegnati anche personalmente, con particolare entusiasmo e partecipazione, in un’attività che insegna la cittadinanza e la democrazia ai ragazzi ma anche a tutti noi, in modo diretto, efficace e simpatico’. ‘Si tratta di una esperienza completamente nuova, la prima in Italia _ spiega l’ideatore del progetto, Riccardo Nencini _ che coinvolge allieve ed allievi in un impegno diretto di partecipazione al bene comune’. Monica Frasca aggiunge che ‘è stato davvero emozionante visionare i prodotti del concorso che mostra bambini entusiasti, partecipi dell’organizzazione scolastica e orgogliosi di poter decidere. Tutto questo insegna loro a sentirsi più sicuri e responsabili ed a sentirsi protagonisti del loro apprendimento. Mi complimento con le insegnanti, i dirigenti ed i sindaci che hanno reso questa esperienza unica e speciale’.

Le scuole premiate saranno l’I.C. A. Baccarini di Russi (Ra) con le maestre Marzia Perroni e Rosa Muccione, l’I.C. n. 1 Andrea Canevaro di Castiglione di Ravenna con la maestra Mariangela Cosentino, la Scuola Primaria Vittorino da Feltre di Sassuolo (Mo) con le maestre Katia Abbatecola e Rosaria Marra, l’I.C. Monte San Pietro di Monte San Pietro (Bo) con le maestre Maura Brini e Alessandra Mainini, la Scuola primaria San Giuseppe di Lugo (Ra) con la maestra Alessandra Minghetti, la Scuola Primaria San Vincenzo de Paoli (Ra) con la maestra Claudia Casadio, l’Istituto comprensivo di Pianoro (Bo) con le maestre Rosaria Maria Catino e Sandra Brusco, la Scuola primaria Santa Dorotea di Casalgrande (Re) con la maestra Elisa Vecchi, la Scuola primaria Melozzo degli Ambrogi (Forlì) con la maestra Emilia Rodogna.

Con questo progetto la Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna confermano il loro ampio e concreto sostegno alle attività educative rivolte alle future generazioni. Un impegno consente a tutti i livelli ed in ogni ordine e grado alla nostra scuola ed alla nostra Università di garantire sempre più opportunità alle ragazze ed ai ragazzi, dai 19 corsi di laurea attivati a Ravenna fino al Campionato di Giornalismo, dal Progetto Futuro alle lezioni di educazione finanziaria svolte con Feduf (Fondazione per l’Educazione finanziaria, promossa dalla stessa Abi). Un impegno che conferma efficacemente lo slogan del Gruppo la Cassa, banca autonoma e indipendente dal 1840, ovvero ‘Una Storia di Futuro’.