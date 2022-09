Il Prefetto De Rosa fa visita a "nonni" e persone con disabilità in vacanza ad Andalo

Mercoledì mattina al palacongressi di Andalo, in Trentino, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il Vicario Prefetto commissariato del Governo per la provincia di Trento Massimo Di Donato, il Sindaco di Andalo Alberto Perli, il vicesindaco Eleonora Bottamedi e Daniele Perini in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Ravenna insieme al Tenente Isidoro Mimmi, con una rappresentanza del Nucleo volontariato dei Carabinieri di Ravenna, hanno portato un caloroso saluto ai circa 350 anziani e disabili ravennati in soggiorno ad Andalo con “Amare Ravenna”, com’è consuetudine da 35 anni. Tantissimi i “nonni”, come li chiama amorevolmente Perini, hanno assistito anche alla Santa messa celebrata dall’Arcivescovo di Ravenna e Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni.