Il progetto di riqualificazione cervese tra i finalisti del premio internazionale di architettura

Un grande riconoscimento internazionale per Cervia. Il progetto della Darsena Del Sale è stato selezionato tra i cinque finalisti del decimo premio annuale Architizer A+Awards 2022, per la categoria architecture + acqua. Il Comune di Cervia ora chiede ai suoi cittadini di partecipare al voto popolare (sul sito architizerawards.com) per far vincere il progetto romagnolo. Si può votare fino al 27 maggio.

Le motivazioni a supporto della candidatura sono le seguenti: "La Darsena Del Sale di Cervia rappresenta una destinazione unica in Europa, il tempio del benessere, che ha costruito la propria identità sull’acqua e sul sale. Un progetto che parte dall’architettura archeologica in un equilibrio essenziale tra le tante aree funzionali, il rispetto del “genius loci” ma con una rilevanza internazionale e di grande interesse datogli dalla sua unicità. La Darsena del Sale è una destinazione che Visionare ha saputo interpretare con un tocco delicato, comprendendo la natura e la storia locale". Un edificio ristrutturato e valorizzato grazie all’intervento della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cervia.