Il regalo di Natale dell'azienda ai dipendenti in busta paga: "Un giusto riconoscimento"

Un bel regalo di Natale sotto l'albero per i dipendenti di Net Seals, l’azienda della famiglia Contarini di Fornace Zarattini che commercializza in tutto il mondo guarnizioni per oleodinamica e pneumatica, che ha portato in chiusura del 2021 due novità significative. La prima riguarda un ulteriore aumento di personale, grazie all’acquisizione di una piccola società collegata: i dipendenti saliranno dunque a una quarantina, dai 35 attuali.

La seconda novità è invece un regalo di Natale per tuti i dipendenti, vecchi e nuovi: viste le ottime cifre di bilancio - nel 2021 si supereranno gli 8 milioni di fatturato - il trend di crescita e le prospettive rosee anche per il prossimo anno, la proprietà ha deciso di concedere a tutti un aumento di stipendio. In busta paga, per il 2022, ogni dipendente troverà quindi circa 800 euro in più, su base annua, rispetto al 2021.

“Ci sembrava un giusto riconoscimento a tutti coloro che stanno lavorando, con competenza e con passione, per la crescita dell’azienda – sottolinea l’amministratore delegato Andrea Rani -. Ci piace pensare che chi viene qui a lavorare lo faccia con piacere: per questo la sede è attrezzata anche per garantire momenti di svago e relax, con spazi come la palestra o il bar interno. Agire anche economicamente, con questo aumento, penso possa essere gradito a tutti".