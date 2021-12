Il sindaco di Conselice firma l'ordinanza: obbligo di mascherine all'aperto fino al 15 gennaio

Il sindaco di Conselice Paola Paula ha firmato un'ordinanza che rende obbligatorie le mascherine all'aperto.

In vigore l’obbligo di dispositivi "di protezione delle vie respiratorie in occasione dei mercati, delle fiere, dei mercatini e di altri eventi aggregativi natalizi che si terranno su tutto il territorio comunale di Conselice dal 17 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022".

Non sono soggetti all'obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. In caso di inosservanza multe da 400 euro fino ai 3mila euro.