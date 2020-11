Il sindaco firma per rendere la Chiesa 'Luogo dei cuore' Fai

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha firmato la petizione promossa dal Fai di Cervia a sostegno della candidatura della Chiesa di Santa Maria del Suffragio come “Luogo del cuore Fai 2020”. “La Chiesa del Suffragio - spiega Medri - è un gioiello architettonico della nostra città e meriterebbe di ottenere il prestigioso riconoscimento di “Luogo del cuore”. All’interno custodisce tesori di immenso valore artistico come un organo Callido del 1788 uno dei pochi ancora funzionanti e uno splendido crocifisso ligneo della metà del 1300. La chiesa ora è in restauro e verrà riconsegnata alla città col suo antico splendore. Invito tutti i cittadini a firmare la petizione e ringrazio il Fai di Cervia per avere promosso questa iniziativa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie alle firme già raccolte la Chiesa del Suffragio di Cervia è nella classifica nazionale al 349esimo posto, con oltre 400 firme su oltre 16.000 concorrenti. L’obiettivo è raccogliere 2.000 firme entro il 15 dicembre. E’ possibile firmare a sostegno di questa candidatura al CerviaInforma in viale Roma, 33 dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e al martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.