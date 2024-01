Impianti sportivi di Sant’Alberto e San Zaccaria: approvati due progetti per quasi un milione di euro

Due nuovi progetti che prevedono interventi per gli impianti sportivi di Sant’Alberto e San Zaccaria sono stati approvati ieri dalla giunta. L’investimento complessivo è di 900mila euro, per l’80 per cento finanziato grazie ai fondi europei assegnati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della realizzazione della Atuss di Ravenna, Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile. “I nostri centri sportivi – dichiara il sindaco Michele de Pascale – sono veri e propri luoghi di aggregazione giovanile, ma anche sociale e soprattutto nel forese sono molto vissuti dall’intera comunità; per questo ci teniamo particolarmente a potenziarli e riqualificarli, per renderli ancora più attrattivi e fruibili dal maggior numero di persone possibile”. “Andiamo avanti – aggiungono gli assessori ai Lavori pubblici Federica Del Conte e allo Sport Giacomo Costantini – con gli interventi di rinnovamento dei centri sportivi del forese, grazie anche ai finanziamenti del bando Atuss della Regione come in questo caso o ai fondi Pnrr che ci permettono di investire e di continuare verso un miglioramento capillare delle aree sportive del territorio”.

Il primo dei due interventi, dal valore di 400mila euro (finanziato con risorse comunali per 80 mila euro e con risorse Atuss per 320 mila euro) riguarda l’impianto sportivo Nostini che si trova a Sant’Alberto. All’interno dell’impianto si trovano il campo da calcio principale e un campo da calcio più piccolo per gli allenamenti. Inoltre sono presenti anche una tribuna coperta con circa 90 posti a sedere, il corpo spogliatoi con servizi igienici e docce, uno spogliatoio per gli arbitri con bagno e doccia, un magazzino, una centrale termica, ripostigli e i bagni per gli spettatori. Con questo intervento verrà ristrutturato l’edificio spogliatoi, così da migliorare l’intero fabbricato sia dal punto di vista del risparmio energetico sia dal punto di vista funzionale. Si prevede anche la realizzazione di un nuovo corpo spogliatoi che oltre ad ampliare gli spazi per gli atleti possa consentire lo svolgimento di più attività contemporaneamente. Verrà inoltre riqualificata la tribuna.

Il secondo progetto riguarda invece l’impianto da calcio di San Zaccaria, il cui intervento ha un valore complessivo di 500mila euro (finanziato con risorse comunali per 100 mila euro e con risorse Atuss per 400mila euro). Il territorio ha necessità di dotarsi di una struttura sportiva che consenta di praticare sport al coperto: pensata per il calcetto, ma adatta anche alla pratica di altre attività sportive. Ad oggi l’impianto sportivo comprende un campo da calcio regolamentare recintato, con illuminazione; un campo da calcio secondario recintato, con illuminazione; un campo da calcio per allenamento; un campo da beach; un campo da calcio-tennis e una piastra in erba sintetica per il calcetto. Inoltre è presente una struttura che comprende quattro spogliatoi per atleti, due spogliatoi per arbitri, con i relativi servizi igienici e docce, una sala medica, la centrale termica e i servizi igienici per il pubblico; una tribuna per il pubblico e una biglietteria.

Lo spazio coperto verrà realizzato coprendo la piastra polivalente già esistente con una copertura tessile del tipo “tensostruttura” costituita da una serie di arcate strutturali fisse in legno lamellare e una copertura in membrana di colore bianco traslucido nella parte centrale e multicolore sulle testate e sulle fasce longitudinali; queste fasce saranno apribili per consentire nella bella stagione la comunicazione più ampia tra spazio interno ed esterno.