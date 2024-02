In Bassa Romagna torna "percorso nascita": tante iniziative per i neogenitori

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il consultorio familiare Ausl Romagna, il coordinamento pedagogico e i servizi bibliotecari dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, promuove anche per il 2024 il "percorso nascita", una nuova programmazione dedicata ai genitori in attesa e ai neogenitori. Il percorso nascita rappresenta un'opportunità per mamme e papà, insieme ai loro bambini, di condivisione e di confronto e accompagna i genitori dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino, offrendo tante e diverse opportunità per affrontare gioie, dubbi e responsabilità.

Nel percorso di quest'anno c’è una novità: il Centro per le famiglie vuole promuovere ed evidenziare la fondamentale e necessaria importanza del ruolo paterno all’interno delle relazioni familiari, per questo è stato pensato un percorso specifico dedicato a loro. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità educante e familiare nel riconoscimento del ruolo paterno al pari di quello materno.

Il calendario è suddiviso in più percorsi. Per i genitori in attesa sono previsti tre incontri tematici suddivisi su altrettanti cicli: spunti pratici su come riorganizzare casa (il 27 febbraio, il 9 aprile e il 24 ottobre), cambiamenti e nuovi equilibri di coppia (il 29 febbraio, il 18 aprile e il 29 ottobre), il ruolo di nonni, parenti e amici (il 14 marzo, il 30 aprile e il 17 novembre). Tutti gli appuntamenti saranno alle 17.

Tre incontri tematici dedicati alle coppie in attesa e ai neogenitori: "Diritti alla maternità e alla paternità nel lavoro e nei servizi per la conciliazione lavoro e famiglia" (il 12 febbraio e online il 10 giugno, sempre alle 17); "I nostri primi giorni insieme: sonno, pianto e prime scelte educative" (il 23 febbraio e il 10 maggio alle 10); "Rosa e azzurro: crescere bambini e bambine liberi dagli stereotipi di genere" (il 5 marzo e il 14 maggio alle 17).

"Diventare papà" è invece un percorso composto da due incontri dedicato ai papà in attesa: "Nasce un papà: il ruolo del papà durante la gestazione e nei primi mesi di vita dei bambini" (il 19 marzo e il 20 giugno alle 17.30); "Essere un papà: il ruolo, il gioco e la relazione" (il 25 marzo e il 27 giugno alle 17.30).

Infine, giovedì 4 aprile alle 17 ci sarà "Letture al pancione", un incontro dedicato alle coppie in attesa a cura della biblioteca "Fabrizio Trisi" per la promozione della lettura in famiglia fin dalla nascita e il programma "Nati per leggere". Incontro su prenotazione allo 0545 299558, mail. trisiragazzi@comune.lugo.it. Tutti gli incontri sono gratuiti e ad accesso libero, e si terranno al Centro per le famiglie (tranne dove diversamente indicato), in viale Europa 128 a Lugo.