In piazza apre il self service di patatine fritte: sarà aperto 24 ore al giorno

Apre in pieno centro un nuovo locale dedicato alla distribuzione rapida e a qualsiasi ora di patatine fritte. Si chiama "Patata24" e apre domenica alle ore 17 in piazza XX settembre, proprio all'angolo con il Voltone Savini, da cui si accede a piazza del Popolo. L’idea è di Franco De Tuglie, ex militare dell’esercito, che ha deciso di portare a Ravenna il primo street food h24 dedicato alle patatine fritte.

Si tratta di un locale food & beverage aperto 24 ore su 24 in modalità self service che propone patatine fritte, calde e pronte in 35 secondi. Presenti poi altri due distributori per bevande e snack. Tutto avviene tramite l'utilizzo dello schermo touch screen, con cui il prodotto viene ordinato dal cliente e servito in coppette con forchetta e con la possibilità di scegliere la salatura e l'aggiunta di ketchup.