In tanti a rinverdire la ciclabile del mare per la Festa dell’Albero. "Ora serve l’aiuto di tutti per far vivere le piante"

Si è conclusa la giornata per la Festa dell’Albero ieri pomeriggio 27 novembre a Ravenna lungo la ciclabile di via canale Molinetto dove quasi una cinquantina di volontari di diverse associazioni hanno contribuito alla piantumazione del tratto di verde che costeggia la pista. Sono oltre 100 gli arbusti che sono stati messi a dimora nel tratto di verde della ciclabile.

"Il progetto A-Mare nel Verde però ancora non è finito: infatti sarà importante contribuire assieme alla cura degli arbusti. Le associazioni lanciano allora un appello ai frequentatori della ciclabile affinchè ci possa essere collaborazione, in particolare durante il primo periodo estivo che le piante dovranno superare, per innaffiare gli arbusti anche solo con il pieno della propria borraccia" si legge in una nota di Legambiente Ravenna

Hanno preso parte alla piantumazione: Legambiente Ravenna, Ortisti di Strada, Comitato Giovani Soci La BCC e CCRomagnolo, Gruppi Volontari Emergency Ravenna, Fridays for Future Ravenna, Croce Rossa Italiana Comitato di Ravenna, Associazione Naturista Ravennate, WWF Ravenna, FIAB Ravenna, Dormitorio Re di Girgenti, Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo e Circolo Ippico “La Pialassa”. Un ringraziamento particolare a Ermes Donati e Daniela Mingozzi che furono promotori del progetto A-mare nel Verde, 5 anni fa.

L’evento è organizzato col patrocinio del Comune di Ravenna in collaborazione con LA BCC – Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese e Credito Cooperativo Romagnolo.