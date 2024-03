"In trasferta" per rubare costosi attrezzi agricoli, poi dorme in un b&b: denunciato

A dicembre un cittadino di Cotignola si è rivolti ai Carabinieri per denunciare il furto di attrezzatura agricola custodita all’interno di un garage annesso alla sua abitazione. Nello specifico l’uomo ha dichiarato di aver subito il furto di quattro motoseghe professionali, del valore complessivo di circa 3.000 euro, che utilizzava per la sua attività lavorativa.

Immediate sono scattate le indagini svolte dai militari, che hanno acquisito le immagini registrate dalle diverse telecamere, sia pubbliche che private. presenti in zona. Dopo l’attenta analisi dei filmati, hanno ricostruito i movimenti dell’auto condotta dal responsabile del furto che, approfittando dell’assenza del proprietario di casa, si era introdotto nel cortile dell’abitazione e aveva rapidamente trafugato l’attrezzatura, per poi allontanarsi indisturbato.

Approfondendo ulteriormente la vicenda, i Carabinieri hanno ricostruito anche i movimenti dell’indagato nei giorni precedenti al furto, accertando anche le sue soste nei bed and breakfast della zona. Ricostruita la vicenda, gli uomini in divisa hanno richiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Ravenna un decreto di perquisizione a carico dell’indagato, domiciliato nella provincia di Roma.

L’uomo, vistosi scoperto, ha fornito importanti e utili indicazioni per il recupero di parte della refurtiva, che aveva già ceduto a un suo conoscente dal quale gli inquirenti hanno recuperato le motoseghe rubate, denunciandolo a sua volta per ricettazione. Il maltolto è stato poi riconsegnato all’avente diritto.