Inaugurata la Casa della salute di Lido Adriano: "Servirà a centinaia di persone"

E' stata inaugurata martedì mattina in via Zancanaro, al civico 151, la nuova Casa della salute di Lido Adriano. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il sindaco Michele De Pascale, Tiziano Carradori - Direttore Generale Ausl Romagna, Marco Burgini – Referente gruppo Medici di famiglia della Casa, Roberta Mazzoni – Direttore Distretto di Ravenna Ausl Romagna ed Enrico Sabatini – Direttore Unità operativa “Attività Tecniche” Ausl Romagna.

"Oggi è una giornata speciale - ha detto il primo cittadino - inauguriamo la Casa della salute di Lido Adriano. Una priorità assoluta e un traguardo importantissimo per questa località. Nel corso di una delle prime visite all'inizio del mandato ci siamo resi subito conto che le strutture messe a disposizione dei professionisti, dei cittadini e dei turisti non erano adeguate. Lido Adriano è una realtà che ha esigenze articolate, che si caratterizza per la presenza di una popolazione giovane e in crescita e che per questo ha importanti bisogni soprattutto per ciò che riguarda l'infanzia e l'adolescenza. Ringrazio l'Ausl della Romagna per essersi attivata fin da subito accogliendo la nostra richiesta e quella del territorio. Quello che realizziamo qui è la risposta a centinaia di persone che hanno bisogno di un punto di contatto di prossimità con il servizio socio-sanitario e con tutto ciò che vi sta dietro. Vogliamo dare risposte non solo a chi bussa alla porta dei servizi, ma anche a chi non viene a bussare ma ha necessità di essere sostenuto".