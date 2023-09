Inaugurato il murales di Ivano Marescotti di fianco a casa sua: "Sarebbe orgoglioso di voi"

Col suo dito puntato a ricordarci - come nel suo celebre monologo - che "la vera Romagna è solo casa mia" (s'u n'fos che...), e proprio a due passi da quella che per tutta la vita è stata la sua abitazione, ha inaugurato sabato al civico 35 di via Superiore a Villanova di Bagnacavallo il nuovo murale-ritratto dedicato a Ivano Marescotti, celebre attore romagnolo venuto a mancare lo scorso marzo all’età di 77 anni. Solo qualche giorno fa era stato inaugurato un altro murales, dedicato al padre Amleto Marescotti, mentre già a giugno un murales era stato dedicato all'attore scomparso.

L’attore, nonostante il successo che l’ha portato a lavorare con i più importanti registi cinematografici al mondo, è sempre rimasto legatissimo alla sua terra ed è anche per questo che il gruppo di volontari "Gente, che posto!", assieme all’associazione "Il Senato" e al Consiglio di Zona, ha deciso di dedicargli un murale-ritratto di dimensioni 2,5 per 2,5 metri. L’opera, a cura dell’artista Massimiliano Marianni, è stata dipinta su un pannello che è stato posizionato lungo la via principale del paese e riporta una citazione del suo famoso monologo sulla Romagna "S’u n’fos che…" (se non fosse che…).

"Ivano Marescotti era, è, un attore di teatro e di cinema, uno scrittore, un uomo che faceva politica, un autore romagnolo e anche internazionale, un regista, un organizzatore di eventi, un inventore di generi teatrali e un sacco di altre cose che ognuno di noi potrebbe aggiungere - lo ha ricordato all'inaugurazione la consigliera regionale Mirella Dalfiume - Villanova è un territorio di creativi, come testimonia questo murale, che sta tra mare e collina, lungo il Fiume Lamone e vicino a città d’arte. Questo suo ritratto si unisce ai tanti murales che sono stati fatti in questi ultimi mesi e anni. Una sorta di puntini che, se uniti anche e solo a livello immaginativo, rappresentano un quadro da gustare, camminando lungo le vie di questo paese. I murales hanno una valenza estetica – migliorando visivamente il territorio nel quale viviamo – hanno un valore sociale e amplificano l’identità dei luoghi diventando spesso un richiamo al turismo culturale. Villanova sta facendo una bellissima operazione di promozione del territorio transitando dai colori, l’arte, il bello, dall’ emozione che scaturisce osservando. Ivano Marescotti, sono certa, sarebbe orgoglioso di tutti loro".

Il murale rientra nel progetto di riqualificazione di Villanova di Bagnacavallo iniziato lo scorso anno, che ha già visto la realizzazione di 19 murales. L’obiettivo del gruppo di volontari è quello di "puntare sulla bellezza per rendere il luogo dove abitano un posto migliore e perché no, una meta per turisti in visita alla vicina città di Ravenna.