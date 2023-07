Inaugurato il presidio estivo della Polizia di Stato a Pinarella

E’ stato aperto ufficialmente oggi il Presidio temporaneo della Polizia di Stato a Pinarella di Cervia, alla presenza del Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, del Questore di Ravenna Lucio Pennella, del Sindaco di Cervia Massimo Medri e delle autorità civili e militari. L’Ufficio, sito a Pinarella di Cervia in via Tritone 13/A, resterà aperto sino al 28 agosto prossimo per le esigenze di controllo del territorio di ordine e sicurezza pubblica connesse alla stagione estiva. I poliziotti impiegati in queste attività saranno affiancati da 17 colleghi in servizio in altre sedi, aggregati a Ravenna.

“Sono particolarmente grato al Prefetto De Rosa e al Questore Pennella - ha dichiarato il sindaco di Cervia Medri - per avere predisposto una serie di servizi straordinari di controllo per il nostro territorio in considerazione dell'importante flusso di turisti lungo la costa. Quest’anno addirittura il Posto di Polizia a Pinarella è stato attivato una settimana prima rispetto all’anno scorso, allungando così il periodo di apertura”.