Nel 2022 Ravenna incassa quasi 6 milioni di euro dalle multe: più del doppio della vicina Forlì

Il rendiconto proventi violazioni codice della strada sul sito del Ministero degli Interni offre un interessante spaccato su quanto incassano i comuni dalle multe. Partendo da Ravenna, nel 2022 il Comune ha incassato ben 5.955.348 euro dalle contravvenzioni stradali; una cifra non indifferente se si considera che la vicina Forlì incassa 'solo' 2,6 milioni di euro. Di questi quasi sei milioni, praticamente un terzo (1.983.379 euro) derivano da infrazioni riguardanti i limiti di velocità.

Numeri molto alti anche per Cervia, con un totale di 3,6 milioni in cassati (di cui 2,6 per violazioni ai limiti di velocità). Nell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, nel 2022 le multe hanno "fruttato" 3,3 milioni di euro (quasi la metà riferita ai limiti di velocità). Meglio nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con 2,5 milioni di euro (anche in questo caso il 50% riguarda infrazioni ai limiti di velocità). Numeri comprensibilmente molto più bassi a Russi, con un totale di 122mila euro (un terzo derivante dalle multe per superamento dei limiti di velocità).

Rimanendo in Romagna, sono ben diverse le cifre incassate dalle altre città: Rimini, con oltre 8 milioni di euro, supera Ravenna. La vicina Forlì, invece, incassa "solo" 2,6 milioni, meno della metà rispetto a Ravenna, mentre Cesena si ferma a 3,2 milioni.