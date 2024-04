Appicca il fuoco al distributore, disastro sfiorato in città: in carcere un 25enne

E' stato arrestato e condotto in carcere per il reato di incendio doloso l'uomo che questa mattina ha appiccato fuoco a un distributore di benzina a Ravenna. Tutto è accaduto poco prima delle 11, al distributore Coil all'angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli, non distante da via Trieste, nel quartiere della Darsena. Qui un 25enne, originario del Mali e regolare sul territorio nazionale, per ragioni ancora da chiarire ha dato fuoco a del carburante innescando un incendio che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze. Immortalato da un video che si è diffuso rapidamente sui social, il giovane ha prima cosparso la colonnina del bancomat e l'area circostante con del carburante utilizzando proprio una delle pompe del distributore, quindi ha appiccato il fuoco, probabilmente con un accendino, per poi allontanarsi.

Il disastro è stato per fortuna evitato grazie all'intervento del gestore e di alcune persone presenti sul posto che hanno limitato i danni. Contemporaneamente è partita la segnalazione del fatto e sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale di Ravenna, e, a livello precauzionale anche i soccorritori del 118. Il 25enne è stato poi fermato e portato in caserma dai militari per chiarire i motivi del folle gesto. Il giovane attualmente si trova in carcere con l'accusa di incendio doloso.

